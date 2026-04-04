LUDNICA I DRAMA U KOLORADU PRIPALA DENVERU! Jokiću razbili nos, sudije se pravile lude! Nikola srušio Vembanjamu!
Košarkaši Denvera savladali su u Koloradu ekipu San Antonio Sparsa sa 136:134!
Bio je ovo direktan okršaj našeg Nikole Jokića i Viktora Vembanjame, a Srbin je sa 40 poena, 13 asistencija i 8 skokova izdominrao Francuza!
Imali su Spars pobedu u džepu, ali je Gordon na šest sekundi do kraja pogodio i doneo Nagetsima produžetak.
U finišu prve deonice Vembanjama je zdario Nikolu Jokića u nos i raskrvaio ga, ali je Srbin nakon ukazane pomoći uspeo da se vrati na parket i odvede svoj tim do trijumfa. Sudije nisu kaznile Francuza, zbog čega ih je publika u Koloradu počastila salvom zvižduka.
Kristijan Braun je imao 21, Kameron Džonson 17, a Eron Gordon i Džamal Marej po 15 poena s tim što je Kanađanin imao i 10 asistencija.
U redovima San Antonija je Viktor Vembanjama imao 34 poena, 18 skokova, 7 asistencija, 5 blokada i 3 ukradene lopte uz samo jednu izgubljenu!
Stefon Kesl postigao je 20 poena uz 5 skokova i 9 asistencija, Vasel i Čempeni su dodali po 18, Dieron Foks imao je 14, a Keldon Džonson 10 poena.
Kraj prvog poluvremena!
Sparsi imaju plus sedam na poluvremenu (72:65), Nikola Jokić dominira za sada sa 20 poena, Vembanjama je na 13.
12' Jokiću raskrvarili nos!
Vembanjama je nehotice udario Jokića u glavu, krenula je krv na nosu, a sudije su ostale neme, ništa nisu videle, preavile su se lude, Jokić je ostao da leži na zemlji, a sudije su dale tehničku Denveru za proteste - 38:36 za San Antonio.
Jokić za sada na 10 poena, kraj prve deonice!