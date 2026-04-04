0:04

Kraj!

Denver je pobedio Sparse - 136:134!

23:47

Produžetak!

Gordon je na šest sekudni pogodio za 124:124 i odveo meč u dodatnih pet minuta!

23:29

38' Drama!

Velika borva, Sparsi na plus dva - 113:111! Jokić na 29 poena!

23:15

36' Sparsi se odlepili!

Jokić mora na teren, Sparsi vode 103:94!

23:09

Kraj treće deonice!

Sparso vode sa 96:92! Jokić 24, Vembanjama 20 poena - pravi rat na terenu!

22:50

30' Biće drame!

Vraća se Denver, samo plus 3 za Sparse - 85:82! Jokić na 24 poena!

22:22

Kraj prvog poluvremena!

Sparsi imaju plus sedam na poluvremenu (72:65), Nikola Jokić dominira za sada sa 20 poena, Vembanjama je na 13. 

22:07

20' Finiš prvog poluvremena!

60:51 vode Sparsi! Jokić ponovo na parketu.

21:56

15' Sparsi i dalje vode!

Denver nikako da se trgne, Jokić na klupi - 47:39!

21:39

12' Jokiću raskrvarili nos!

Vembanjama je nehotice udario Jokića u glavu, krenula je krv na nosu, a sudije su ostale neme, ništa nisu videle, preavile su se lude, Jokić je ostao da leži na zemlji, a sudije su dale tehničku Denveru za proteste - 38:36 za San Antonio.

Jokić za sada na 10 poena, kraj prve deonice!

21:30

9' Vraća se Denver!

Jokić vuče Nagetse, Sparsi vode - 27:24.

21:19

4' Sparsi vode na startu!

Bolji start San Antonija - 17:10.

21:15

Prva četvrtina!

Utakmica je počela!

20:53

Čeka nas spektakl!

Prva petorka Denvera

19:54

Dobrodošli na lajv prenos meča Denver - San Antonio!

Nikola Jokić oči u oči sa Viktorom Vembanjamom!