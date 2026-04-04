Košarkaši Denvera savladali su u Koloradu ekipu San Antonio Sparsa sa 136:134!

Bio je ovo direktan okršaj našeg Nikole Jokića i Viktora Vembanjame, a Srbin je sa 40 poena, 13 asistencija i 8 skokova izdominrao Francuza!

Imali su Spars pobedu u džepu, ali je Gordon na šest sekundi do kraja pogodio i doneo Nagetsima produžetak.

U finišu prve deonice Vembanjama je zdario Nikolu Jokića u nos i raskrvaio ga, ali je Srbin nakon ukazane pomoći uspeo da se vrati na parket i odvede svoj tim do trijumfa. Sudije nisu kaznile Francuza, zbog čega ih je publika u Koloradu počastila salvom zvižduka.

Kristijan Braun je imao 21, Kameron Džonson 17, a Eron Gordon i Džamal Marej po 15 poena s tim što je Kanađanin imao i 10 asistencija.

U redovima San Antonija je Viktor Vembanjama imao 34 poena, 18 skokova, 7 asistencija, 5 blokada i 3 ukradene lopte uz samo jednu izgubljenu!