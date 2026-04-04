Džanan Musa je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 24 poena, 15 je dodao Avudu Abas, dok je Čimanga Kabingele postigao 11 poena. Aleksa Avramović je utakmicu završio sa sedam poena.

U timu Cedevita Olimpije najbolji su bili Metju Hart sa 20 i Umodža Gibson sa 17 postignutih poena. ; Dubai je trenutno prvi na tabeli ABA lige sa 19 pobeda i tri poraza, dok je Cedevita Olimpija peta sa skorom 12/10.

Košarkaši Studentskog centra su na svom terenu bili bolji od Beča sa 83:72, u sedmom kolu plej-aut faze ABA lige. Studentski centar je deveti na plej-aut tabeli, dok je Beč na šestoj poziciji.

(Beta)

Ne propustiteKošarkaDUŠAN, DUŠAN, DUŠAN! ORILO SE ISTANBULOM: Turci u transu pevaju srpskom treneru zbog istorijskog uspeha (VIDEO)
Dušan Alimpijević
KošarkaBILO JE BOLNO! KAKO JE SAŠA OBRADOVIĆ NAPUSTIO ZVEZDU? Klub je lepo tada objasnio šta se desilo i kako je došlo do raskida! On ovo nije zaslužio...
profimedia-1061353189.jpg
KošarkaIZGORELA TERETANA BRANKA LAZIĆA: Veliki požar u objektu bivšeg košarkaša Zvezde
Branko Lazić
KošarkaSILVA PRODUŽIO UGOVOR SA ŽALGIRISOM: Ovde se osećam kao kod kuće
Žalgiris

Džasper golčina Železničara protiv Novog Pazara Izvor: Arena 2 Premium