Košarkaši Dubaija pobedili su u Sarajevu ekipu Cedevita Olimpije sa 89:84 (20:23, 26:20, 23:15, 20:26), u utakmici šestog kola Top 8 faze ABA lige.
MUSA NEZAUSTAVLJIV U SARAJEVU: Dubai slavio protiv Cedevita Olimpije u ABA ligi
Džanan Musa je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 24 poena, 15 je dodao Avudu Abas, dok je Čimanga Kabingele postigao 11 poena. Aleksa Avramović je utakmicu završio sa sedam poena.
U timu Cedevita Olimpije najbolji su bili Metju Hart sa 20 i Umodža Gibson sa 17 postignutih poena. ; Dubai je trenutno prvi na tabeli ABA lige sa 19 pobeda i tri poraza, dok je Cedevita Olimpija peta sa skorom 12/10.
Košarkaši Studentskog centra su na svom terenu bili bolji od Beča sa 83:72, u sedmom kolu plej-aut faze ABA lige. Studentski centar je deveti na plej-aut tabeli, dok je Beč na šestoj poziciji.
(Beta)
