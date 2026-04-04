Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da je njegova ekipa zasluženo pobedila Igokeu u ABA ligi i dodao da je crveno-belima bila potrebna ovakva utakmica.
OBRADOVIĆ POSLE TRIJUMFA U LAKTAŠIMA: Zasluženo smo pobedili, trebala nam je ovakva utakmica
"Mislim da smo zasluženo pobedili. Trebala nam je ovakva utakmica i zadovoljan sam načinom kojim smo igrali. Iako je izgledalo ovo kao rutinska pobeda, mislim da nam je trebala dobra koncentracija da bismo ovako pobedili", rekao je Obradović.
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima Igokeu sa 86:73, u utakmici šestog kola Top 8 faze ABA lige.
Zvezda je treća na tabeli regionalnog takmičenja sa 17 pobeda i pet poraza. ; Crveno-bele naredne sedmice očekuju važne utakmice u Evroligi protiv Pariza i Asvela, a nakon toga će u ABA ligi doćekati Kluž.
Igokea - Crvena zvezda Foto: ABA/Igokea/Marija Vuruna
(Beta)
