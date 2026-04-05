Balkanski Ilinois nije uspeo da stigne do finala NCAA šampionata pošto je u polufinalnom meču poražen od Jukona rezultatom 71:62.

Bio je ovo kraj snova za Andreja Stojakovića, ali i Mirkovića, Petrovića i braću Ivišić koji su ostali bez goriva na korak od finalnog meča.

Jukon će u finalnom meču igrati protiv Mičigena koji je bio bolji od Arizone sa 91:73.

Andrej Stojaković je utakmicu završio sa devet poena (4/10 za dva, 1/4 slobodna bacanja), osam skokova i asistencijom. Tomislav Ivišić bio je odličan sa 16 poena i šest skokova, Zvonimir Ivišić se nije upisao u listu strelaca, dok je David Mirković imao šest poena, pet skokova i tri blokade, od balkanskih igrača.

Andrej Stojaković u polufinalu NCAA šampionata

Na tribinama je svoje mesto našao i Boban Marjanović koji je bodrio Stojakovića i ekipu.

Do trijumfa su Jukon predvodili Taris Rid sa 17 poena i 11 skokova, Brejlon Malins sa 15, Solo Bol sa 13, Karaban sa devet i Demari sa sedam poena, devet skokova i sedam asistencija. Kod Ilinoisa je najefikasniji bio Kiton Vagler sa 20 poena i osam skokova.

