Slušaj vest

Epski meč odigrali su Denver Nagetsi i San Antonio Sparsi, a tim iz Kolorada bio je bolji posle produžetka rezultatom 136:134.

Naravno, dominirao je Nikola Jokić koji je meč završio sa 40 poena, 13 asistencija, osam skokova i, verovali ili ne, bez jedne jedine greške i izgubljene lopte!

Nikola Jokić protiv San Antonio Sparsa Foto: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Jokić je pogađao odakle je hteo, delio magične asistencije, vodio žestoku bitku sa Viktorom Vembanjamom i, na kraju, ostvario pobedu.

Pogledajte najbolje Jokićeve poteze sa meča protiv Sparsa i uživajte u ovoj košarkaškoj poeziji:

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir