Još jednu monstruoznu partiju pružio je Nikola Jokić i u pobedi Denver Nagetsa protiv San Antonio Sparsa (136:134 posle produžetka) imao je učinak od 40 poena, 13 skokova, osam asistencija i niti jedne jedine izgubljene lopte!

Bio je u MVP modu Jokić, a po završetku meča bio je raspoložen i za šalu.

Nikola Jokić protiv San Antonio Sparsa

Uključio se srpski as u program uživo gde su bile i NBA legende poput Udonisa Haslema, Dirka Novickog i Blejka Grifina, te je vodio i jedan neočekivani razgovor.

Nikola Jokić je pokazao u pravcu trofeja Lerija O'Brajana, pehara koji dobijaju osvajači NBA lige i istakao je da je to cilj njegove ekipe i ove sezone, na šta je Udonis Haslem rekao da ima "tri takva" u svojoj karijeri.

Usledio je odgovor srpskog asa koji je brutalno spustio Haslema rekavši:

- Ali nemaš protiv mene - aludirajući na to da je Denver dobio Haslemov Majami 2023. godine, a onda je sa osmehom na licu istakao kako se šali.

Pogledajte kako je izgledala scena o kojoj bruji Amerika:

Nikola Jokić protiv San Antonio Sparsa
Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir