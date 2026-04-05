Bio je u MVP modu Jokić, a po završetku meča bio je raspoložen i za šalu.

Uključio se srpski as u program uživo gde su bile i NBA legende poput Udonisa Haslema, Dirka Novickog i Blejka Grifina, te je vodio i jedan neočekivani razgovor.

Nikola Jokić je pokazao u pravcu trofeja Lerija O'Brajana, pehara koji dobijaju osvajači NBA lige i istakao je da je to cilj njegove ekipe i ove sezone, na šta je Udonis Haslem rekao da ima "tri takva" u svojoj karijeri.

Usledio je odgovor srpskog asa koji je brutalno spustio Haslema rekavši:

- Ali nemaš protiv mene - aludirajući na to da je Denver dobio Haslemov Majami 2023. godine, a onda je sa osmehom na licu istakao kako se šali.

