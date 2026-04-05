JOKIĆ BRUTALNO SPUSTIO NBA LEGENDU! Uključio se u program uživo, pa ga vratio na fabrička podešavanja: Scena o kojoj bruji Amerika! (VIDEO)
Još jednu monstruoznu partiju pružio je Nikola Jokić i u pobedi Denver Nagetsa protiv San Antonio Sparsa (136:134 posle produžetka) imao je učinak od 40 poena, 13 skokova, osam asistencija i niti jedne jedine izgubljene lopte!
Bio je u MVP modu Jokić, a po završetku meča bio je raspoložen i za šalu.
Uključio se srpski as u program uživo gde su bile i NBA legende poput Udonisa Haslema, Dirka Novickog i Blejka Grifina, te je vodio i jedan neočekivani razgovor.
Nikola Jokić je pokazao u pravcu trofeja Lerija O'Brajana, pehara koji dobijaju osvajači NBA lige i istakao je da je to cilj njegove ekipe i ove sezone, na šta je Udonis Haslem rekao da ima "tri takva" u svojoj karijeri.
Usledio je odgovor srpskog asa koji je brutalno spustio Haslema rekavši:
- Ali nemaš protiv mene - aludirajući na to da je Denver dobio Haslemov Majami 2023. godine, a onda je sa osmehom na licu istakao kako se šali.
Pogledajte kako je izgledala scena o kojoj bruji Amerika:
