Zaigrao je Nikola Jović konačno za Majami, ali meč protiv Vašington Vizardsa i ubedljivu pobedu rezultatom 152:136 želeće što pre da zaboravi.

Srbin je ubacio pet poena, imao veliku želju da dokaže kako može da igra na visokom nivou, a onda je doživeo jezivu povredu.

Horor pad Jovića bacio je u senku ubedljiv trijumf Majamija - Nikola je nezgodno doskočio, a onda je ostao na parketu i previjao se od bolova.

Nikola Jović na meču protiv Vašingtona Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia, Carmen Mandato / Getty images / Profimedia

Svi u hali su se sledili, Joviću je momentalno ukazana pomoć, a stepen povrede znaće se posle dodatnih snimanja.

Što se samog meča tiče, najefikasniji u pobedničkom timu bio je Hajme Hakes Džunior sa 32 poena, a odličnu partiju pružio je i Kelel Ver, koji je utakmicu završio sa 24 poena, 19 skokova i sedam blokada.

U redovima Vašingtona najefikasniji je bio Vil Rajli sa 31 poenom, dok je Šarif Kuper dodao 20, a Tristan Vukčević nije igrao.

