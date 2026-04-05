Balkanski Ilinois nije uspeo da se plasira u finale NCAA šampionata, te su Andrej Stojaković i ekipa stali na korak od borbe za trofej pošto su u polufinalnom meču poraženi od Jukona rezultatom 71:62.

Borili su se koliko su mogli igrači Ilinoisa, a sve to sa tribina pratio je Boban Marjanović.

Bobi je zbunjivao sve prisutne koji nisu mogli da provale za koga navija pošto je provodio vreme sa pristalicama svih ekipa, ali je još jednom dokazao da privlači pažnju apsolutno gde god da se pojavi.

