Nešto stariji ljubitelji košarke na ovim prostorima dobro pamte Raziju Mujanović. Veliku slavu stekla je u igri pod obručima gde je dominirala zbog svoje fizičke nadmoći, ali i velikog znanja. I pored toga što je bila uspešna košarkašica, Razija Mujanović se suočavala sa brojnim životnim problemima.

Mnogi su je provocirali i vređali zbog fizičkog izgleda, govorili su da je muško, a kasnije, po završetku karijere, uspela je da ostvari i najveću životnu pobedu - pobedila je karcinom dojke!

Jedna od najboljih jugoslovenskih košarkašica svih vremena

Ovo je njena životna priča...

Razija je rođena 1967. godine u Ratkovićima, a već sa 14 godina bila je visoka 198 centimetara i tada je došla u Tuzlu da igra košarku. Do 1990. godine igrala je za Jedinstvo iz Tuzle s kojim je 1989. osvojila evropsku titulu.

Na vrhuncu karijere Razija je bila visoka 202 centimetra, te je dominirala i osvojila sve što se može osvojiti, a kasnije je primljena u FIBA Kuću slavnih.

Tokom karijere promenila je veliki broj klubova, igrala je u Jugoslaviji, Italiji, Španiji, Sjedinjenim Američkim Državama, a od košarke se oprostila 2009. u 42. godini i to u dresu Raguse iz Dubrovnika. Teško je izdvojiti najveće uspehe i prebrojati sva odličja, brojne evropske i svetske šampionate, ali pomenimo Olimpijske igre u Seulu 1988, kada je sa reprezentacijom Jugoslavije osvojila srebrnu medalju.

Zbog fizičkog izgleda mnogi su je provocirali i govorili joj da je muško, a tako je nastala i jedna kultna anegdota. Ona se zbog toga, jednom prilikom, požalila tadašnjem treneru Mihajlu Vukoviću, koju ju je kao tinejdžerku doveo u Tuzlu, a on joj je navodno odgovorio: "Ma igraj, Razo, boli te k***c".

Mnogo godina kasnije, Razija je istakla da je zbog provokacija igrala daleko bolje.

- Što su me više provocirali, ja sam bolje igrala - rekla je ona.

Na terenu je dominirala, ali je privatno prolazila kroz pakao, te se kasnije i razvela od svog prvog muža zbog, kako su mediji pisali, psihičkog i fizičkog nasilja. Kasnije se ponovo udala, ali i razvela, ali ne zbog nasilja već nerazumevanja.

Kakav je pobednik Razija, dokazala je kada je dobila najveću životnu utakmicu! Pre nekoliko godina otkriven joj je karcinom dojke, a o tom periodu je ovako pričala:

- Za dijagnozu je znala moja porodica, osim roditelja. Oni su umrli, a nikada nisu za to saznali. Jednostavno sam htela da ih poštedim tog stresa, jer već su bili dovoljno stari i bolesni. Moja braća, moje sestre i njihove porodice su znali i bili su mi velika podrška.

Na kraju je uspela da pobedi karcinom, a u trenucima tuge Razija je porodicu tešila jakim rečima.

- Kažem im: "Halo, pa ja sam živa, nećete vi mene oplakivati živu. Živeću i dalje, neću umreti, budite sigurni, ja ću se izboriti". Jednostavno sam želela da sve to prevaziđem i da jednog dana kažem, pobedila sam i taj rak. Kada sam toliko pobeda imala, evo i ovu sam dobila - istakla je jednom prilikom ona.

Zaista, rođeni pobednik - Razija Mujanović! Pogledajte kako sada izgleda Razija Mujanović koja radi u Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine i o kojoj je snimljen i dokumentarni film s naslovom "Velika Raza"