Košarkaši Denvera pobedili su San Antonio posle produžetka rezultatom136:134. Sjajna utakmica je viđena u Koloradu, a u centru pažnje je bio okršaj dva najbolja igrača današnjice - Nikole Jokića i Viktora Vembanjame.

Pobedu je na kraju odneo srpski as koji je odigrao impresivan meč i postigao 40 poena, uz osam skokova i 13 asistencija.

Nije bilo zanimljivo samo na terenu, već i na tribinama.

Brat Nikole Jokića, Strahinja, imao je žestoku raspravu sa jednim navijačem Sparsa. Sukob je izbio jer se pomenuti fan San Antonija glasno smejao zbog odluke sudija da Jokić dobije faul (slobodna bacanja).

- Sedi dole, sedi dole - grmeo je Strahinja.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Srećom, do fizičkog kontakta nije došlo, već se sve završilo na verbalnoj diskusiji.

Inače Jokić je na ovom meču šutirao 15 slobodnih bacanja. A, kako su ga čuvali rivali ne bi bila greška ni da je šutirao još toliko!

Strahinja Jokić - sukob sa navijačem