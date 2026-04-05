Slušaj vest

Adelman se prvo dotakao meča koji je bio spektakularan.

- Igrali smo protiv tima na visokom nivou. Mislim da je ovo bila jedna od onih utakmica kada smo ostali jedni uz druge mentalno, čak i kada se rival odlepljivao, pravio serije. Znam da je pesimizam svuda, ali ja bih voleo da kažem ovo - ja bih platio da gledam ova dva tima kako se bore, imaju sjajnog trenera, talentovanog Vembija, a onda na drugoj strani kod nas imate to što imate. Ovo je emotivna pobeda za momke, sjajna, tako je bilo i u Juti. Mislim da svi propuštaju to da se sve pobede računaju isto. Ova se ne računa kao šest, nego kao jedan. Hoćemo da nastavimo sa momentumom. Ponosan sam na momke, došli smo do produžetka i na kraju zaustavili rivala na putu ka pobedi - istakao je on, pa se osvrnuo na duel Jokića i Vembanjame:

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv San Antonio Sparsa Foto: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

- Ovo je sjajno za sport, kako to rade, drugačije je, jedinstveno, fenomenalno. Zato sam rekao da svi treba da kupe karte za ovakav meč. Nećete nikada videti tako nešto u različitim generacijama, to što rade obojica. Jokić je veliki, a izgleda kao plejmejker pored Vembija. Sjajno je za košarku. Ovo je meč za navijače, a ne baš za trenere. Jer njih niko ne može da brane.

Rekao je i kako ne zna koliko bi platio da gleda njihov okršaj.

- Auh, moram da razmislim o tome... Voleo bih da održim solidan stil života koji imam, ne da se vratim kući i živim sa porodicom. Stvarno bih platio mnogo, stvarno - dodao je sa osmehom na licu Adelman.

Zadržao se na okršaju Jokića i Vembanjame.

- Treba da budeš profesionalac u svakom meču, ali znali su da su oni trenutno dva najbolja igrača. Pričali smo dosta o tome, ne treba reći šta su oni uradili na Olimpijskim igrama. Šta rade za košarkaški svet, ne samo za NBA... Zaista je zabavno gledati igrače koji mogu da asistiraju. Vembi je uspeo da doda neke pasove koje samo on može, vidite i sami šta Jokić radi svako veče. Dižu jedan drugog. Kao što je bilo i sa Embidom ranije. Čak i to što je Jokić pogađao večeras je neverovatno, a onda i blokade Vembija. To se ne gleda svaki dan.

Istakao je i kako nikada nije video da neko pogađa floutere kao što to radi Nikola Jokić.

- Da, da, posebno nakon što se meč završi. To je neverovatno, nikada nisam video da neko pogađa floutere kao Nikola. Što ga neko više brani, to je bolje. Prolazi kao kap kroz mrežu. To dolazi iz napornog rada. On to radi stalno na treninzima, kakav je to igrač. Kao da gledam Jokića i bekove sve ove godine - zaključio je Nikola Jokić.

BONUS VIDEO: