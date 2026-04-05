Slušaj vest

Jokić je meč završio sa 40 poena, 13 asistencija i osam skokova, kao i bez izgubljene lopte. Vodio je veliku borbu sa prvom zvezdom San Antonio Sparsa i još jedenim kandidatom za MVP nagradu Viktorom Vembanjamom koji je takođe bio sjajan sa 34 poena, 18 skokova i sedam asistencija, ali nije uspeo da spreči poraz svog tima.

Upravo je Nikola Jokić posle meča hvalio Viktora Vembanjamukao nikoga do sada.

"Rekao sam vam i prvi put kada smo igrali, on će promeniti ligu, promeniće košarku! I dalje to mislim. Ima šansu da postane najunikatniji igrač koji je ikada igrao ovu igru. Morate mnogo toga da uradite da ne bi mogao da skače, da koristite neke poteze koje nikada ranije niste koristili. Kao što sam rekao, on je najjedinstveniji igrač na obe strane terena, on vas toliko izaziva da se pokažete odbrambeno, njegov način na koji šutira, ide na driblinge. Ako milisekund kasnite, to će biti koš za njega. Za celu ligu je teško da izađete sa telima i da ga gurate, definitivno nas je stavljao u mnoge pozicije", objasnio je Jokić.

Nikola Jokić protiv San Antonio Sparsa

Dao je i komentar utakmice.

"Mislim da je cela utakmica bila fizički naporna, dobar deo meča smo zaostajali i energijom i trudom. Mislim da smo drugo poluvreme i u produžetku uspeli da sve preokrenemo i dobijemo. Bili smo agresivni, takođe smo postali mi dosta snažniji i to nam je dalo šansu da pobedimo", zaključio je Jokić.

Viktoru Vembanjami je takođe bilo baš zabavno tokom dvoboja sa Jokićem i Nagetsima.

"Mislim da je ovo bila neverovatna utakmica. Veoma zabavna, jedna od najzabavnijih. Voleo bih da smo pobedili. Sve što se večeras desilo, dobro je za nas. Ovo je bio pravi test protiv tima koji ima za šta da igra. Osećala se plej-of atmosfera, oni imaju najboljeg ofanzivnog igrača na svetu, tako da u ovakvim mečevima moraš biti maksimalno fokusiran na odbranu", poručio je Vembanjama.

BONUS VIDEO: