Susret u BiH završen je neverovatnim rezultatom.
KOŠARKAŠKI MEČ U BOSNI I HERCEGOVINI ZAVRŠEN 139:0! Da, dobro ste pročitali! Isplivao i snimak utakmice (VIDEO)
Neverovatne vesti stižu nam iz Bosne i Hercegovine, konkretno Gradiške!
Košarkaška utakmica mlađih kategorija ženskih timova između Kozare i Reala zavšila se rezultatom 139:0! Da, dobro ste pročitali - 139:0!
Košarkaški meč u Bosni i Hercegovini završen 139:0 Foto: Printscreen / Youtube / Kosarkaski savez Republike Srpske
Kozara je u prvoj deonici uspela da ubaci 34 poena, potom 48 poena u drugoj, 28 poena u trećoj i 29 u četvrtoj četvrtini meča, dok protivnik nije postigao niti jedan poen!
Isplivao je snimak ove utakmice, a pogledajte kako je sve izgledalo:
