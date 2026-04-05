Košarkaš Stef Kari se vraća na teren nakon 27 propuštenih utakmica. Utakmica Golden Stejta protiv Hjustona zakazana je za sutra.
PAUZA JE GOTOVA! Stef Kari ponovo na parketu
Košarkaš Golden Stejta Stef Kari oporavio se od povrede desnog kolena i biće spreman za utakmicu protiv Hjustona u NBA ligi, saopštio je klub iz San Franciska.
Kari je poslednji meč za Voriorse u NBA ligi odigrao 30. januara protiv Detroita, a potom je zbog povrede propustio 27 utakmica. On je pre povrede prosečno postizao 27,2 poena po meču.
Utakmica između Golden Stejta i Hjustona biće odigrana sutra u San Francisku od četiri časa po centralnoevropskom vremenu.
Golden Stejt se nalazi na 10. mestu na tabeli Zapadne konferencije NBA lige sa 36 pobeda i 41 porazom.
Stef Kari na meču Golden Stejt - Dalas Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
