PARTIZAN IZGUBIO PRVO MESTO: Crno-beli pali u Morači! Budućnost smenila lidera
Budućnost je slavila sa 95:89 (24:27, 28:18, 22:28, 21:16).
Partizan je trećim porazom pao na drugo mesto, sa istim učinkom, ali lošijim međusobnim učinkom od Dubaija.
Budućnost se izjednačila sa Crvenom zvezdom na trećem mestu sa 17-5.
Partizan u narednom kolu gostuje Cedevita Olimpiji, dok će Budućnost gostovati Dubaiju.
U timu Partizana najefikasniji su bili Milton sa 21 poenom, Braun sa 19 poena, Džons sa 11 poena i Bonga sa 10 poena.
kod domaćina Buteil je postigao 19 poena, Ferel i Butsijel po 16, Majs 15, a Sulajmon 13.
Ekipe su u prvoj četvrtini uglavnom bile izjednačene i pogađale su trojke, a crno-beli su imali prednost od tri poena posle te deonice.
U istom ritmu nastavljena je i druga četvrtina, sa jedne strane Budućnost je predvodio Sulajmon, a sa druge strane precizan je bio Milton. Domaći su u završnici uspeli da se odlepe na osam razlike, a na poluvreme su otišli uz prednost od 52:45.
Partizan je trojkama Brauna i Bonge uspeo da izjednači na 54:54, a posle koša Bonge i da povede dva razlike.
Sa druge strane pogađali su Sulajmon, Nikola Tanasković i Butsijel i vratili prednost, a crno-beli su držali priključak preko Miltona i Dilana Osetkovskog (73:74).
Budućnost je poslednju deonicu počela poenima Mejsa, ponovo su precizni bili Sulajmon i Butsijel za novih šest razlike, 86:80.
Crno-beli su se primakli na dva poena zaostatka, ali je Budućnost odbila taj nalet i ostvarila 17. pobedu u regionalnom takmičenju.
4. četvrtina
Partizan ima minimalan zaostatak na početku poslednje četvrtine - 74:73.
Fernandu je dosuđen faul u napadu, njegova četvrta lična greška. Oba centra Partizana su sa po četiri prekršaja, a do kraja ima skoro osam minuta.
Domaćin koristi smušenost gostiju, Mejs pogađa trojku, njegovih 15 poena, a četvrta trojka - 79:73. Milton pogađa vrlo bitne poene pod faulom i vraća Partizan na 79:76. Njegovih 17 poiena, koliko ima i Braun.
Budućnost na krilima Sulejmona pravi razliku, Butsijel zakucava za 84:76 u 35. minutu. Tajm-aut Penjaroje.
Brza četiri poena Partizana, prvo Bonga posle ofanzivnog skoka pogađa, potom i Milson - 84:80 na tačno pet minuta pre kraja.
Milton i Džons pogađa nova četiri brza poena za crno-bele - 86:84.
Budućnost u poslednja dva minuta ulazi sa četiri poena prednosti - 88:84.
Buteil pogađa za tri posle ofanzivnog skoka - 91:84. Serija 5:0 Budućnosti u ključnim trenucima.
Imao je Partizan šansu da se dodatno približi, ali je izgubio loptu Bonga, a u kontri Budućnost stigla do plus sedam - 93:86. Buteil izrasta u junaka meča. Do kraja je 46 sekundi.
3. četvrtina
Partizan ulazi sa minus sedam u drugo poluvreme - 52:45.
Odmah na startu dodatni problemi za Partizan. Bruno Fernando je prvo napravio korake u napadu, pa je napravio treći faul pri šutu Butsijela. Budućnost je na najubedljivijih plus 9 - 54:45.
Karlik Džons pogađa svoju prvu trojku, ujednoj su to i prvi poeni za crno-bele - 54:48. Partizan u prvih 20 minuta nije imao ofanzivni skok, a ovom košu su prethodila dva ofanzivna skoka.
Braun vezuje trojku, pa onda još jednu i Partizan je na 54:54. Tri vezane trojke crno-belih za manje od minut. Tajm-aut za Andreja Žakelja. Bla je ovo peta trojka na meču iz šest pokušaja.
Nastavio je Partizan seriju preko Bonge - 11:0 za vođstvo - 54:56 u 25. minutu.
Ferel vraća Budućnost iz krize. Pogodio je trojku, potom i dva bacanja posle nesportske Džekirija. Partizan je ispustio momentum - 63:58. Serija 9:2 domaće ekipe, a onda je prekida Lakić svojom trećom trojkom - 63:61. Ferel je dobio treću ličnu grešku, što može biti problem po domaćina.
Džekiri je promašio dva bacanja, a potom napravio i svoju četvrtu ličnu grešku.
Milton je iznudio tri faula, a potom je Žakelj dobio tehničku grešku u 29. minutu pri rezultatu 70:67.
Osetkovski trojkom donosi prednost Partizanu u 30. minutu - 72:73. Njegova prva trojka, 14 iz 23 pokušaja ekipe.
Butijel pogađa za minimalnu prednost na kraju treće četvrtine - 74:73. Partizan je dobio ovu četvrtinu sa 28:22.
2. četvrtina
Partizan je stekao tri poena prednosti posle prve četvrtine - 24:27.
Loš start partizana, Braun je "prodao" dve lopte u napadu, a domaćin preokrenuo na 33:30.
Nevolja ne ide sama, i drugi centar Partizana, Toni Džekiri beleži drugu ličnu grešku.
Braun postiže svoju treću trojku - 33:33.
Raspucao se i Milton, njegove tri trojke - 40:39. Ali, Partizan igra loše u odbrani.
Loša energija crno-belih u odbrani, primili su već 50 poena, a nije još uvek kraj prvog poluvremena - 51:45.
Na kraju prvog poluvremena Budućnost vodi 52:45. Domaćin je drugu četvrtinu dobio rezultatom 28:18. Moraće Partizan da zaigra sa više energije u odbrani u nastavku, pošto je dozvolio mnogo otvorenih šuteva domaćem timu.
Kuriozitet je da Partizan nema nijedan ofanzivni skok u prvom poluvremenu, ali ima 9/15 za tri.
Budućnost je izvela 12 slobodnih bacanja, a Partizan šest u prvih 20 minuta.
Sterling Braun je najefikasniji kod Partizana sa 11 poena. Šejk MIlton je postigao devet poena, a Karlik Džons i Arijan Lakić po šest.
1. četvrtina
Startne petorke
Budućnost: Ferel, Sulajmon, Buteil, Tanasković, Butsijel.
Domaćin igra bez Mekgija i Morgana u ovoj utakmici.
Partizan: Džons, Milton, Bonga, Osetkovski, Fernando
Mlako su obe ekipe ušle u utakmicu. Prve poene iz igre smo videli tek posle tri minuta, kada je Bonga zakucao za vođstvo Partizana - 2:4.
Veliki problem za Partizan već posle četiri minuta, pošto je Fernando zaradio drugu ličnu grešku.
Budućnost je prve poene iz igre postigla posle skoro pet minuta igre, kada je Bursijel pod faulom pogodio za 8:8.
Budućnost je za četiri i po minuta izvela već sedam slobodnih bacanja.
Šejk MIlton je u 6. minutu postigao prvu trojku za crno-bele (9:13), da bi Butijel uzvratio prvom trojkom za Budućnost (12:13).
Mejs vezuje dve trojke u finišu prve četvrtine, ali Sterling Braun uzvraća sa dve vezane trojke - 21:21 u 9. minutu.
Raspucao se Partizan, četiri vezane trojke, posle dve trojke Brauna, pogađa i Lakić dve - 23:27.
Na drugoj strani, razigran je Buteil koji je pogodio devet poena.
Partizan je šutirao 5/7 za tri poena, uz podatak da je poslednji pokušaj imao Lakić uz zvuk sirene sa pola terena.
Sastavi
BUDUĆNOST - PARTIZAN
Hala: Morača
Sudije: Ilija Belošević, Miloš Koljenšić, Nermin Nikšić
BUDUĆNOST: Sulaimon, Majs, Tompson, Slavković, Tanasković, Ferel, Butsijel, Nikolić, Kovilar, Buteil. Trener: Andrej Žakelj
PARTIZAN: Džons, Milton, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalatis, Trener: Đoan Penjaroja