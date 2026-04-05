19:27

4. četvrtina

Partizan ima minimalan zaostatak na početku poslednje četvrtine - 74:73

Fernandu je dosuđen faul u napadu, njegova četvrta lična greška. Oba centra Partizana su sa po četiri prekršaja, a do kraja ima skoro osam minuta.

Domaćin koristi smušenost gostiju, Mejs pogađa trojku, njegovih 15 poena, a četvrta trojka - 79:73. Milton pogađa vrlo bitne poene pod faulom i  vraća Partizan na 79:76. Njegovih 17 poiena, koliko ima i Braun. 

Budućnost na krilima Sulejmona pravi razliku, Butsijel zakucava za 84:76 u 35. minutu. Tajm-aut Penjaroje.

Brza četiri poena Partizana, prvo Bonga posle ofanzivnog skoka pogađa, potom i Milson - 84:80 na tačno pet minuta pre kraja. 

Milton i Džons pogađa nova četiri brza poena za crno-bele - 86:84.

Budućnost u poslednja dva minuta ulazi sa četiri poena prednosti - 88:84.

Buteil pogađa za tri posle ofanzivnog skoka - 91:84. Serija 5:0 Budućnosti u ključnim trenucima.

Imao je Partizan šansu da se dodatno približi, ali je izgubio loptu Bonga, a u kontri Budućnost stigla do plus sedam - 93:86. Buteil izrasta u junaka meča. Do kraja je 46 sekundi.

19:04

3. četvrtina

Partizan ulazi sa minus sedam u drugo poluvreme - 52:45.

Odmah na startu dodatni problemi za Partizan. Bruno Fernando je prvo napravio korake u napadu, pa je napravio treći faul pri šutu Butsijela. Budućnost je na najubedljivijih plus 9 - 54:45

Karlik Džons pogađa svoju prvu trojku, ujednoj su to i prvi poeni za crno-bele - 54:48. Partizan u prvih 20 minuta nije imao ofanzivni skok, a ovom košu su prethodila dva ofanzivna skoka.

Braun vezuje trojku, pa onda još jednu i Partizan je na 54:54. Tri vezane trojke crno-belih za manje od minut. Tajm-aut za Andreja Žakelja. Bla je ovo peta trojka na meču iz šest pokušaja.

Nastavio je Partizan seriju preko Bonge - 11:0 za vođstvo - 54:56 u 25. minutu. 

Ferel vraća Budućnost iz krize. Pogodio je trojku, potom i dva bacanja posle nesportske Džekirija. Partizan je ispustio momentum - 63:58. Serija 9:2 domaće ekipe, a onda je prekida Lakić svojom trećom trojkom - 63:61. Ferel je dobio treću ličnu grešku, što može biti problem po domaćina.

Džekiri je promašio dva bacanja, a potom napravio i svoju četvrtu ličnu grešku.

Milton je iznudio tri faula, a potom je Žakelj dobio tehničku grešku u 29. minutu pri rezultatu 70:67

Osetkovski trojkom donosi prednost Partizanu u 30. minutu - 72:73. Njegova prva trojka, 14 iz 23 pokušaja ekipe.

Butijel pogađa za minimalnu prednost na kraju treće četvrtine - 74:73. Partizan je dobio ovu četvrtinu sa 28:22.

18:21

2. četvrtina

Partizan je stekao tri poena prednosti posle prve četvrtine - 24:27.

Loš start partizana, Braun je "prodao" dve lopte u napadu, a domaćin preokrenuo na 33:30

Nevolja ne ide sama, i drugi centar Partizana, Toni Džekiri beleži drugu ličnu grešku.

Braun postiže svoju treću trojku - 33:33

Raspucao se i Milton, njegove tri trojke - 40:39. Ali, Partizan igra loše u odbrani. 

Loša energija crno-belih u odbrani, primili su već 50 poena, a nije još uvek kraj prvog poluvremena - 51:45

Na kraju prvog poluvremena Budućnost vodi 52:45. Domaćin je drugu četvrtinu dobio rezultatom 28:18. Moraće Partizan da zaigra sa više energije u odbrani u nastavku, pošto je dozvolio mnogo otvorenih šuteva domaćem timu.

Kuriozitet je da Partizan nema nijedan ofanzivni skok u prvom poluvremenu, ali ima 9/15 za tri.

Budućnost je izvela 12 slobodnih bacanja, a Partizan šest u prvih 20 minuta.

Sterling Braun je najefikasniji kod Partizana sa 11 poena. Šejk MIlton je postigao devet poena, a Karlik Džons i Arijan Lakić po šest.

17:55

1. četvrtina

Foto: Printskrin

Startne petorke

Budućnost: Ferel, Sulajmon, Buteil, Tanasković, Butsijel. 

Domaćin igra bez Mekgija i Morgana u ovoj utakmici.

Partizan: Džons, Milton, Bonga, Osetkovski, Fernando

Mlako su obe ekipe ušle u utakmicu. Prve poene iz igre smo videli tek posle tri minuta, kada je Bonga zakucao za vođstvo Partizana - 2:4.

Veliki problem za Partizan već posle četiri minuta, pošto je Fernando zaradio drugu ličnu grešku.

Budućnost je prve poene iz igre postigla posle skoro pet minuta igre, kada je Bursijel pod faulom pogodio za 8:8. 

Budućnost je za četiri i po minuta izvela već sedam slobodnih bacanja.

Šejk MIlton je u 6. minutu postigao prvu trojku za crno-bele (9:13), da bi Butijel uzvratio prvom trojkom za Budućnost (12:13). 

Mejs vezuje dve trojke u finišu prve četvrtine, ali Sterling Braun uzvraća sa dve vezane trojke - 21:21 u 9. minutu.

Raspucao se Partizan, četiri vezane trojke, posle dve trojke Brauna, pogađa i Lakić dve - 23:27.

Na drugoj strani, razigran je Buteil koji je pogodio devet poena.

Partizan je šutirao 5/7 za tri poena, uz podatak da je poslednji pokušaj imao Lakić uz zvuk sirene sa pola terena.

16:22

Tabela

Foto: Printskrin

16:06

Sastavi

BUDUĆNOST - PARTIZAN

Hala: Morača

Sudije: Ilija Belošević, Miloš Koljenšić, Nermin Nikšić

BUDUĆNOST: Sulaimon, Majs, Tompson, Slavković, Tanasković, Ferel, Butsijel, Nikolić, Kovilar, Buteil. Trener: Andrej Žakelj

PARTIZAN: Džons, Milton, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalatis, Trener: Đoan Penjaroja