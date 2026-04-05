Budućnost je slavila sa 95:89 (24:27, 28:18, 22:28, 21:16).

Partizan je trećim porazom pao na drugo mesto, sa istim učinkom, ali lošijim međusobnim učinkom od Dubaija.

Budućnost se izjednačila sa Crvenom zvezdom na trećem mestu sa 17-5.

Partizan u narednom kolu gostuje Cedevita Olimpiji, dok će Budućnost gostovati Dubaiju.

U timu Partizana najefikasniji su bili Milton sa 21 poenom, Braun sa 19 poena, Džons sa 11 poena i Bonga sa 10 poena.

kod domaćina Buteil je postigao 19 poena, Ferel i Butsijel po 16, Majs 15, a Sulajmon 13.

Ekipe su u prvoj četvrtini uglavnom bile izjednačene i pogađale su trojke, a crno-beli su imali prednost od tri poena posle te deonice.

U istom ritmu nastavljena je i druga četvrtina, sa jedne strane Budućnost je predvodio Sulajmon, a sa druge strane precizan je bio Milton. Domaći su u završnici uspeli da se odlepe na osam razlike, a na poluvreme su otišli uz prednost od 52:45.

Partizan je trojkama Brauna i Bonge uspeo da izjednači na 54:54, a posle koša Bonge i da povede dva razlike.

Sa druge strane pogađali su Sulajmon, Nikola Tanasković i Butsijel i vratili prednost, a crno-beli su držali priključak preko Miltona i Dilana Osetkovskog (73:74).

Budućnost je poslednju deonicu počela poenima Mejsa, ponovo su precizni bili Sulajmon i Butsijel za novih šest razlike, 86:80.