Atlanta Hoksi su reagovali na povredu Džoka Landajla i angažovali iskusnog centra Tonija Bredlija do kraja sezone.

Hoksi su odlučili da pojača rotaciju pod košem nakon problema sa povredama, pa je izbor pao na iskusnog Bradlija.

Kako prenosi Šems Čaranija, franšiza iz Džordžije potpisala je ugovor sa 28-godišnjim košarkašem do kraja tekuće sezone.

Bredli iza sebe ima solidno NBA iskustvo, a prethodne dve godine proveo je u redovima Indiana Pejsersa. O

ve sezone odigrao je 38 utakmica, uz proseke od četiri poena i 2,8 skokova za oko 10 minuta na parketu.

Dolazak Bredlija je u trenutku kada su Hoksi u dobrom ritmu - tim je u drugom delu sezone podigao formu i trenutno zauzima peto mesto u Istočnoj konferenciji sa skorom 45-33.

