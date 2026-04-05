Košarkaši Partizana večeras od 18 časova izlaze na megdan Budućnosti u dvorani „Morača“, u okviru šestog kola Top 8 faze ABA lige.

Duel u Podgorici, po pravilu, ne donosi uzbuđenja samo na parketu, već i na tribinama, gde atmosfera ume da bude na ivici usijanja.

Svesni ranijih situacija, iz redova Budućnosti su pred ovaj susret uputili apel navijačima da pruže podršku svom timu na dostojanstven način, bez neprimerenih povika i uvreda na račun igrača Partizana i njihovih porodica.

Saopštenje Budućnosti prenosimo u celosti:

- Budućnost obaveštava javnost da će kapije dvorane „Morača“ za utakmicu sa Partizanom, koja počinje u 18 časova biti otvorene od 16. Klub moli navijače da dođu ranije kako bi se izbegle gužve na ulazima zbog detaljnih kontrola. U dvoranu je strogo zabranjeno unošenje sitnih predmeta, upaljača, ambalaže, pića i pirotehnike.

Molimo navijače da poštuju numeraciju sedišta radi izbegavanja gužvi na sektorima, kao i da navijaju fer i sportski, bez vređanja gostujuće ekipe, njihovih porodica ili bilo kakvog vređanja po nacionalnoj, verskoj, rasnoj ili polnoj osnovi, kao i bez ubacivanja bilo kakvih predmeta na parket. Utakmica će biti snimana, a svako izazivanje incidenata biće sankcionisano u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

Klub podseća da je ove sezone pretrpeo velike kazne u iznosu od preko 30 hiljada evra, te da će neodgovorni pojedinci koji se ne budu pridržavali pravila, uz pomoć redarske službe i policije, biti sankcionisani i procesuirani.

Pozivamo vas da večeras budete uz Budućnost i snažnom podrškom sa tribina pomognete našoj ekipi na putu do pobede - stoji u saopštenju Budućnosti.