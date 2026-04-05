Epski meč odigrali su Denver Nagetsi i San Antonio Sparsi, a tim iz Kolorada bio je bolji posle produžetka rezultatom 136:134.

Naravno, dominirao je Nikola Jokić koji je meč završio sa 40 poena, 13 asistencija, osam skokova i, verovali ili ne, bez jedne jedine greške i izgubljene lopte.

Nikola Jokić protiv San Antonio Sparsa

Jokić je pogađao odakle je hteo, delio magične asistencije, vodio žestoku bitku sa Viktorom Vembanjamom i, na kraju, ostvario pobedu.

Ovom partijom, srpski košarkaš ispisao je novu stranicu istorije NBA lige, pošto je postao prvi centar još od sezone 1977/78, kada je počelo zvanično praćenje izgubljenih lopti, koji je upisao najmanje 40 poena i 10 asistencija, a da pritom nije imao nijednu izgubljenu loptu.