Poraz u Podgorici koštao je Partizan prvog mesta u ABA ligi, a sada deli vrh sa Dubaijem koji ima bolji međusobni skor.
PARTIZAN SE OPROSTIO OD PRVOG MESTA U ABA LIGI? Poraz u Podgorici koji menja nastavak sezone - stanje na tabeli je pakleno!
Košarkaši Budućnosti pobedili su u dvorani Morača ekipu Partizana rezultatom 95:89 i tako dodatno zakomplikovali situaciju na vrhu tabele ABA lige.
Partizan je ovim porazom prepustio prvo mesto Dubaiju koji ima identičan učinak kao i crno-beli (19-3), ali i bolji međusobni skor od "parnog valjka".
Budućnost - Partizan 5.4.2026
Sa duge strane Crvena zvezda i Budućnost dele treće i četvrto mesto sa učinkom 17-5.
Poraz u Podogorici koi Partizan može koštati prvog mesta i domaćeg terena u eventualnom finalu plej-ofa.
