Slušaj vest

Košarkaši Partizana izgubili su večeras u Podgorici od Budućnosti 89:95 (27:24, 18:28, 28:22, 16:21), u utakmici šestog kola Top 8 faze ABA lige.

Partizan je trećim porazom pao na drugo mesto, sa istim učinkom, ali lošijim međusobnim učinkom od Dubaija.

1/10 Vidi galeriju Budućnost - Partizan 5.4.2026 Foto: KK Budućnost / Filip Roganović

Posle meča utiske je sumirao trener Partizana, Đoan Penjaroja:

„Čestitam na ekipi Budućnosti, zasluženo je stigla do pobede. Nismo odigrali dobar meč. Pre svega nismo radili bazične stvari, nismo pravili prekršaje u momentima kada nismo bili u bonusu, a rival je to kažnjavao. Iz naših izgubljenih lopti Budućnost je postigla 20 poena. U nastavku nismo imali ni jedan ofanzivni skok. Nije lako igrati u ritmu u kojem se nalazimo, ali to nije alibi i ne može da bude, jer nismo odigrali dobro. To je razlog poraza“, rekao je Đoan Penjaroja, pa dodao:

„Poraz je bolan jer sada imamo jako težak posao kada je reč o borbi za osvajanje prvog mesta uoči nokaut faze, ali moramo da nastavimo sa borbom. Budućnost je odigrala odlično, bila je svežija i zasluženo slavila. Nismo igrali kao što je to bilo u prethodnim mečevima, bilo je dobrih momenata, ali malo da bi se stiglo do pobede. Ne pravimo razliku između ABA i Evrolige. U svakom meču želimo pobedu, nismo uspeli u Podgorici, daćemo sve od sebe protiv Efesa. Naš cilj jeste da osvojimo ABA ligu, ali je rano za priču na tu temu“.