Košarkašice Crvene zvezde prve su finalistkinje plej-ofa prvenstva Srbije.

Crveno-bele dame su u polufinalnoj seriji sa 2:0 izbacile Megu. U revanšu je tim Marine Maljković slavio rezultatom 98:58 (21:23, 21:10, 35:13, 21:12).

Dahan Sujić je bila najefikasnija u timu Zvezde sa 18 poena (7 skokova). Po 17 poena su postigle Aleksandra Katanić (8 asistencija, 6 oavojenih lopti) i Dalsi Fankam (11 skokova). Po 12 poena su upisale Nevena Naumčev i Alija Mazik.

Kod domaćeg tima, Nevena Petrović je postigla 18 poena, Aleksandra Aleksić 13, Valentina Zarić 11, a Mina Aranđelović 10.

Crvena zvezda će barem do četvrtka morati da čeka ime rivala u borbi za titulu.

U prvoj utakmici druge polufinalne serije, niški Student je kao gost savladao Partizan 1953 rezultatom 78:71 (20:19, 25:16, 21:16, 12:20). Student će u četvrtak na domaćem terenu pokušati da iskoristi prvu meč loptu i izbori finale, dok će crno-bele pokušati da se revanširaju i izbore majstoricu.

Za razliku od polufinalnih serija koje se igraju do dve pobede, finale će se igrati na tri pobede.