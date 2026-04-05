Košarkaši Monaka slavili su protiv Dižona sa 108:95, ali pažnju publike ukrala je incidentna situacija pred kraj susreta.

Kada je pobednik već bio odlučen, došlo je do konflikta pod košem, Žuan Begarin iz Monaka je iz, za mnoge neobjašnjivog razloga, pesnicom pogodio Kventina Losera iz Dižona pravo u lice.

Udarcem je Loseru rasečeno lice, a krv je odmah počela da teče. Gosti su burno reagovali, ali su saigrači i igrači Monaka brzo i prisebno intervenisali, sprečivši dalje eskaliranje sukoba.

Loser je bio vidno besan, ne samo zbog samog udarca, već i zato što nije uspeo da uzvrati. Napetost se ubrzo smirila, a meč je bez daljih problema priveden kraju.

Pogledajte tu situaciju: