Slušaj vest

Da li Karlik Džons ostaje u Partizanu sa novim ugovorom, pitanje je koje interesuje svakog navijača crno-belih.

Džons je, prema pisanju medija u subotu, produžio ugovor na dve godine za ukupno pet miliona evra.

Budućnost - Partizan 5.4.2026 Foto: KK Budućnost / Filip Roganović

Međutim, posle poraza u Podgorici od Budućnosti, Džons je izjavio da ta vest nije tačna.

"Ništa nisam potpisao. To je sve što mogu u ovom trenutku da kažem", rekao je Džons, a preneo crnogorski "MneMagazin".