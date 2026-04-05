KARLIK DŽONS PRVI PUT PROGOVORIO O PRODUŽETKU UGOVORA SA PARTIZANOM: Dobio je direktno pitanje! Njegov odgovor će mnoge iznenaditi
Da li Karlik Džons ostaje u Partizanu sa novim ugovorom, pitanje je koje interesuje svakog navijača crno-belih.
Džons je, prema pisanju medija u subotu, produžio ugovor na dve godine za ukupno pet miliona evra.
Budućnost - Partizan 5.4.2026
Međutim, posle poraza u Podgorici od Budućnosti, Džons je izjavio da ta vest nije tačna.
"Ništa nisam potpisao. To je sve što mogu u ovom trenutku da kažem", rekao je Džons, a preneo crnogorski "MneMagazin".
