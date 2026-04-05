Slušaj vest

"Čestitke igračima na zasluženoj pobedi. Vratilo nam se zbog svih problema sa povredama koje smo imali u poslednje vrijeme, ali i zbog toga kako treniramo posle Evrokupa. Momci su pokazali dobar karakter i pristup. Partizan je bio veliki favorit, sa vrlo dobrom igrom i formom u Evroligi. Drago nam je da smo uz pomoć navijača uspeli da pobedimo tako dobar tim", rekao je Žakelj, prenele su Vijesti.

"Počeli smo mekše, nešto smo rizikovali, ali se nije isplatilo. Ali, uz dobar pristup i koncentraciju smo stigli do pobede. Svaki igrač je dao doprinos. Ovo je timska pobeda", naveo je Žakelj.

Domaći su od druge četvrtine zaigrali bolje u odbrani.

"Promenili smo malo odbranu, a mislim da se to isplatilo. Bili smo agresivniji, Kovlijar je uradio odličan posao. Ali, kao što sam rekao, to je bila timska pobeda. Znali smo kako igraju u odbrani i gde možemo da tražimo poene. Butsijel je to dobro iskoristio uz pomoć ostalih igrača. Imali smo plan, ali ne ide sve kako zamisliš", rekao je trener.

1/10 Vidi galeriju Budućnost - Partizan 5.4.2026 Foto: KK Budućnost / Filip Roganović

"Fokus je bio bolji nego na prethodnim utakmicama. Pripremali smo se i za pojednice. Znali smo kako će Karlik Džons da napadne, ako dođe do preuzimanja. Ali, bez koncentracije ti detalji ne mogu da funkcionišu. Bili smo fokusirani kod tih malih stvari i drago mi je da je tim tako reagovao. Velika pobeda", dodao je on.

Budućnost je bila oslabljena, Đorđije Jovanović, Džuvan Morgan i Flečer Megi nisu bili u sastavu, Džejms Tompson nije ulazio u igru.

"I protiv Igokee smo odigrali dobro sa devet igrača, večeras sa 10. To su dobre pobede za nas prije plej-ofa. Nije bilo lako posle Kluža. Ali, nema euforije, treba da odmorimo, a onda da nastavimo da radimo dalje", rekao je Žakelj.

Budućnost je treća na tabeli sa 17/5, koliko ima i četvrtoplasirana Crvena zvezda. Partizan ima 19/3, koliko i prvoplasirani Dubai.

U sledećem kolu Budućnost će igrati na gostovanju protiv Dubaija, a Partizan u Ljubljani protiv Cedevita Olimpije.