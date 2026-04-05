"Čestitke igračima na zasluženoj pobedi. Vratilo nam se zbog svih problema sa povredama koje smo imali u poslednje vrijeme, ali i zbog toga kako treniramo posle Evrokupa. Momci su pokazali dobar karakter i pristup. Partizan je bio veliki favorit, sa vrlo dobrom igrom i formom u Evroligi. Drago nam je da smo uz pomoć navijača uspeli da pobedimo tako dobar tim", rekao je Žakelj, prenele su Vijesti.

Košarkaši Budućnosti pobedili su u Podgorici Partizan 95:89, u utakmici šestog kola Top 8 faze ABA lige.

"Počeli smo mekše, nešto smo rizikovali, ali se nije isplatilo. Ali, uz dobar pristup i koncentraciju smo stigli do pobede. Svaki igrač je dao doprinos. Ovo je timska pobeda", naveo je Žakelj.

Domaći su od druge četvrtine zaigrali bolje u odbrani.

"Promenili smo malo odbranu, a mislim da se to isplatilo. Bili smo agresivniji, Kovlijar je uradio odličan posao. Ali, kao što sam rekao, to je bila timska pobeda. Znali smo kako igraju u odbrani i gde možemo da tražimo poene. Butsijel je to dobro iskoristio uz pomoć ostalih igrača. Imali smo plan, ali ne ide sve kako zamisliš", rekao je trener.

Budućnost - Partizan 5.4.2026 Foto: KK Budućnost / Filip Roganović

"Fokus je bio bolji nego na prethodnim utakmicama. Pripremali smo se i za pojednice. Znali smo kako će Karlik Džons da napadne, ako dođe do preuzimanja. Ali, bez koncentracije ti detalji ne mogu da funkcionišu. Bili smo fokusirani kod tih malih stvari i drago mi je da je tim tako reagovao. Velika pobeda", dodao je on.

Budućnost je bila oslabljena, Đorđije Jovanović, Džuvan Morgan i Flečer Megi nisu bili u sastavu, Džejms Tompson nije ulazio u igru.

"I protiv Igokee smo odigrali dobro sa devet igrača, večeras sa 10. To su dobre pobede za nas prije plej-ofa. Nije bilo lako posle Kluža. Ali, nema euforije, treba da odmorimo, a onda da nastavimo da radimo dalje", rekao je Žakelj.

Budućnost je treća na tabeli sa 17/5, koliko ima i četvrtoplasirana Crvena zvezda. Partizan ima 19/3, koliko i prvoplasirani Dubai.

U sledećem kolu Budućnost će igrati na gostovanju protiv Dubaija, a Partizan u Ljubljani protiv Cedevita Olimpije.

Ne propustiteKošarkaPARTIZAN U DVE ČETVRTINE POBEDIO BUDUĆNOST! Trener Budućnosti nezadovoljan posle poraza u derbiju: Teško je dobiti utakmicu kada je rival takav
Andrej Žakelj
KošarkaZVEZDA SLAVILA U MORAČI ZA KRAJ PRVOG DELA ABA LIGE: Crveno-beli nakon velike bitke srušili Budućnost, Nvora i Izundu heroji trijumfa!
buducnost 3.jpg
KošarkaŽAKELJ POSLE PORAZA OD ZVEZDE: Vidi se glavna razlika između Evrokupa i Evrolige...
Andrej Žakelj
KošarkaSPREMNI SMO DA ZVEZDI OTEŽAMO POSAO! Trener Budućnosti najavljuje veliku borbu za derbi u Beogradu
Andrej Žakelj

