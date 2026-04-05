Slušaj vest

Košarkaši Bosne pobedili su večeras u Rumuniji domaći Kluž 98:90 (20:22, 18:19, 27:27, 33:22), u utakmici šestog kola Top 8 faze ABA lige.

Šestorica igrača Bosne postigla su dvocifreni broj poena, a najefikasniji bio je Petar Kovačević sa 13 poena.

ABA liga 2025/26

 Petorica igrača postigla su 12 poena - Majkl Jang, Đoko Šalić, Dontej Keradres, Alfonso Plamer Tores i Miralem Halilović, koji je imao i sedam skokova.

U ekipi Kluža Deron Rasel postigao je 23 poena i imao je sedam skokova, Mičel Krik dodao je 16 poena, a Ajverson Molinar Džons 14 poena. Srpski košarkaš Dušan Miletić utakmicu je završio sa 13 poena, osam skokova i četiri asistencije.

Bosna je sedma na tabeli sa 10 pobeda i 12 poraza, a Kluž je peti sa 13/9.

U sledećem kolu Bosna će dočekati Igokeu, a Kluž će u Beogradu igrati protiv Crvene zvezde.

