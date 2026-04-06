Slušaj vest

Reprezentativka Srbije Angela Dugalić osvojila je titulu NCAA lige.

Njen Univerzitet Kalifornija iz Los Anđelesa (UKLA) demolirao je u velikom finalu Univerzitet Južna Karolina rezultatom 79:51.

Angela Dugalić Foto: Thien-An Truong / Getty images / Profimedia, Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia

 Dugalić je tituli doprinela sa devet poena, pet skokova, četiri asistencije, jednom osvojenom loptom i jednom blokadom.

Angela Dugalić je rođena u Ilinoisu. Završila je srednju školu Mejn Vest, potom upisala Univerzitet Oregon, da bi od 2021. godine studirala na UKLA univerzitetu.

Standardna je reprezentativka Srbije, a 2021. godine je u Španiji postala evropska šampionka.

