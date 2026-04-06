Nakon što je doživeo tešku povredu na utakmici protiv Oklahome, Luka Dončić je saznao da ga čeka duga pauza.

Lekari su, nakon magnetne rezonance i dodatnih analiza, Slovencu saopštili da ima istegnuće zadnje lože drugog stepena.

Izvesno je da neće igrati do kraja ligaškog dela sezone, a upitno je u kakvom stanju će dočekati plej-of i u kom trenutku će biti spreman da pomogne svom timu.

Oklahoma - Los Anđeles Lejkers, povreda Dončića Foto: Cooper Neill / Getty images / Profimedia

Plej-of počinje 18. aprila, a prognoze su da Dončić neće moći da bude u ekipi u prvoj rundi, dok se za ostatak trenutno ništa ne zna.

Poznati novinar "ESPN-a" Šams Čaranija je otkrio da je košarkaš napustio SAD i otišao u Evropu da potraži specijalizovane tretmane, a kao izvor je naveo Bila Dafija, Lukinog agenta.

Los Anđeles Lejkersi izgubili treće mesto od Denvera, a porazom od Dalasa su doveli sebe u opasnost gubitka četvrte pozicije. Na četiri utakmice do kraja ligaškog dela Lejkersi imaju 50 pobeda i 28 poraza, dok Hjuston ima poraz manje i pobedu više.

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium