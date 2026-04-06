Oklahoma se tako učvrstila na prvom mestu Zapadne konferencije.

Čet Holmgren je postigao 21 poen i bio je najefikasniji u redovima aktuelnog šampiona, dok je Šej Gildžes-Aleksander dodao 20 i tako produžio svoj rekordni niz utakmica sa najmanje 20 ubačenih poena na 138. Kejson Valas je postigao 16, a Džejlen Vilijams 15 poena za Oklahomu, koja je pobedila na 17 od poslednjih 18 utakmica.

Šansu na ovom meču dobio je i srpski košarkaš Nikola Topić koji je za osam minuta na parketu upisao dva poena, dva skoka i četiri asistencije.

Nikola Topić u sezoni 2025/26 Foto: William Purnell / Getty images / Profimedia

U redovima Jute, koja je poražena deveti put zaredom, najbolji su bili Brajs Sensebo sa 34 poena i Kajl Filipovski sa 20 poena i 14 skokova.

Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports