Slušaj vest

Oklahoma se tako učvrstila na prvom mestu Zapadne konferencije.

Čet Holmgren je postigao 21 poen i bio je najefikasniji u redovima aktuelnog šampiona, dok je Šej Gildžes-Aleksander dodao 20 i tako produžio svoj rekordni niz utakmica sa najmanje 20 ubačenih poena na 138. Kejson Valas je postigao 16, a Džejlen Vilijams 15 poena za Oklahomu, koja je pobedila na 17 od poslednjih 18 utakmica.

Šansu na ovom meču dobio je i srpski košarkaš Nikola Topić koji je za osam minuta na parketu upisao dva poena, dva skoka i četiri asistencije.

1/5 Vidi galeriju Nikola Topić u sezoni 2025/26 Foto: William Purnell / Getty images / Profimedia

U redovima Jute, koja je poražena deveti put zaredom, najbolji su bili Brajs Sensebo sa 34 poena i Kajl Filipovski sa 20 poena i 14 skokova.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

Bonus video: