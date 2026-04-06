Fatalna srpska košarkašica za kojom je ludeo legendarni Keri Grant bila je lepša od čuvene Sofije Loren, a o njenom životu i neverovatnoj lepoti i dan danas kruže brojne legende.

Na njen očaravajući osmeh nisu ostali imuni ni najveći zavodnici, intelektualci, moćnici, sportisti, mangupi i brojne holivudske zvezde... Proslavljena srpska košarkašica Ljubica Buba Otašević bila je u centru pažnje gde god da se pojavi, a njena burna životna priča dostojna je scenarija za pravi holivudski blokbaster.

Ljubica Otašević rođena je 2. avgusta 1933. godine u selu Ljutovnica, kod Gornjeg Milanovca.

Njen otac bio je Božidar Otašević, pilot vojske Kraljevine Jugoslavije i branilac Beograda 1941. godine u jedinici pukovnika avijacije Jovana Kalembera, inače oca proslavljenog košarkaša Srđana Kalembera.

Božidar Otašević i Jovan Kalember od 1941. do 1945. godine bili su zarobljeni u nacističkom logoru Osnabrik. Jovan se kasnije vratio u Jugoslaviju, a Božidar koji je bio izraziti protivnik komunističke vlasti odlučio je da ode u Veliku Britaniju. Kako je sam govorio, ostao je u slobodnom svetu da se priprema i bori za oslobođenje srpskog naroda.

Ljubica se zaljubila u košarku i zaigrala za čuvenu šampionsku generaciju Crvene zvezde, sa kojom je za šest godina osvojila toliko titula državnog prvaka (1951-1957). U dresu reprezentacije SFRJ učestvovala je na šampionatima Evrope 1954. i 1956. godine. Uporedo sa košarkom studirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Kako je bila kćerka oficira kraljeve vojske kome se nakon rata izgubio svaki trag, Ljubica biva pod budnim okom tadašnje Udbe. Veliki broj članova Udbe dolazio je zbog Ljubice na košarkaške mečeve Crvene zvezde. Proganjali su je, ucenjivali i zbog neverovatne lepote često nasrtali na nju.

Za njom glavu izgubio komandant II proleterske, Titov general Peko Dapčević, a pričalo se da je partijskim drugovima Slobodanu Peneziću Krcunu i Ratomiru Dugonjiću zakazivala sastananak u isto vreme i na istom mestu.

Da nije bilo Ljubice Otašević verovatno jedini jugoslovenski Nobelovac Ivo Andrić ne bi nikada postao veliki fan igre pod obručima. Šuškalo se tada da je slavni pisac bio zaljubljen u zanosnu košarkašicu i da je samo zbog nje redovno pratio utakmice Crvene zvezde. I ne samo to, kasnije je u u "Znakovima pored puta" u nekoliko rečenica opisao sport koji ga je i kasnije opčinio.

Prva ljubav čuvene košarkašice bio je njen kolega iz Zvezde, legendarni košarkaš Srđan Kalember. Važili su za najatraktivniji sportski par u zemlji. Prepoznatljivi po lepoti, gde god bi se pojavili privlačili su veliku pažnju.

"Zabavljali smo se tri i po godine, ali je nisam doživljavao kao lepoticu, mada znam da su joj se svi divili. Od njenog izgleda meni se više dopalo ono što je nosila u sebi. Lepo smo se slagali i ostali smo u kontaktu i kad se njena lepota pročula do Holivuda", pričao je svojevremeno Kalember.

Hotel sa pet zvezdica Poslednje dane provela je u Hjustonu. Daleko od sjaja i glamura na koji je vremenom oguglala. Mnogi su joj zamerali na nedostatku patriotizma, a ona je često pokušavala da pokaže da ne zaboravlja odakle je. Često je nailazila na osude ovdašnje javnosti da je zaboravila svoje korene, iako se neretko trudila da sitnim gestovima dokaže suprotno. Svaka pomisao na Beograd budila je u njoj bolne uspomene. Održavala je kontakt sa najbližom familijom, koje je često zvala ne bi li joj u slušalicu puštali starogradske pesme. Jednom prilikom je iznenadila košarkašice Crvene zvezde u La Korunji, uplativši im hotel s pet zvezdica uoči finala Kupa šampiona 1979.

Nakon veze sa šarmantnim košarkašem Ljubica je imala burnu ljubavnu romansu sa legendarnim fudbalerom Partizana Milošem Milutinovićem. Ljubica je potpuno očarala čuvenu "plavu čigru" crno-belih. U to vreme se čak i šuškalo da je zbog nje izbačen iz svog podstanarskog stana jer vlasnik nije mogao da trpi "nemoral koji se odvijao u njemu".

Nažalost, u 24. godini Ljubica je rastužila ljubitelje košarke u našoj zemlji, pošto je iznenada odlučila da završi svoju košarkašku karijeru. Pod izgovorom da želi da nauči italijanski jezik napustila je Srbiju i pronašla utočište u Italiji.

Kasnije u Londonu sreće čuvenog američkog producenta Karla Formana koji joj zbog neverovatne sličnosti sa italijanskom divom Sofijom Loren nudi ulogu njene dublerke u filmu "Ključ".

Na taj način je ušla u visoke filmske krugove i svetski džet set i upoznala se sa slavnim glumcem, 30 godina starijim Kerijem Grantom, koji je bio potpuno opčinjen njenom lepotom. Ljubica se odlučuje da se preseli u Ameriku, kako bi pokušala da izgradi svoju glumačku karijeru.

Uzima časove glume

Družila se sa najvećim zvezdama američkog glumišta. Bila je omiljena i svi su uživali u njenom društvu. Srpskom lepoticom bile su opčinjene najveće zvezde Holivuda: Keri Grant, Robert Evans, Marlon Brando, Šon Koneri i drugi. Mnogi i danas sa nesigurnošću govore o njenom odnosu sa Keri Grantom koji je zbog nje zavoleo pasulj sa kobasicom i koji je došao u Beograd kako bi prisustvovao sahrani njene bake Danice, sa kojom je u mladosti živela.

Zbog svoje visine i neverovatne sličnosti sa Sofijom Loren, nije uspela da izgradi karijeru u Holivudu. Iza nje je ostalo nekoliko malih uloga, a domaćoj publici najpoznatija je po epizodnoj ulozi u filmu "“Ljubav i moda".

Brak sa milionerom

"Otimali" su se poznati i bogati ljudi iz toga vremena za Ljubicu... Ipak, njeno srce osvojio je italijanski baron, zavodnik i milioner Enrik Portanova, koji je umeo da joj u zanosu pokloni čitav izlog zlatare.

Nažalost, njihov brak je nakon četiri godine propao, a Ljubica je dobila 1,5 miliona dolara.

Vrela neukrotiva italijanska krv nije dugo mogla da ostane ukroćena. Baron je prevario ponosnu Srpkinju koja nije želela da pređe preko toga, pa je došlo do razvoda.

Ljubica Otašević umrla je aprila 1998. godine u Hjustonu, što je srpska javnost ispratila samo jednom rečenicom u jednom sportskom listu.

