Kari se vratio posle više od dva meseca odsustva zbog povrede desnog kolena.

"Bilo je mnogo nervoze celog dana, pokušavao sam da prebrodim sate pre nego što sam stigao u arenu, ali kada se vratite svojoj rutini, mišićna memorija preuzima kontrolu i adrenalin preuzima kontrolu", rekao je Stef Kari.

Povratak Karija na teren posle propuštenih 27 uzastopnih utakmica pokvario je Hjuston koji je pobedio Voriorse rezultatom 117:116, poenima Alperena Šenguna 11 sekundi pre kraja utakmice. Kari je potom probao da trojkom donese pobedu svom timu, ali nije uspeo.

Ulazeći sa klupe u regularnom delu sezone prvi put posle 14 godina, Karija su dočekale ovacije sa tribina. On je na terenu proveo 26 minuta i upisao 29 poena. Postao je 26. igrač u istoriji NBA lige sa 9.000 postignutih poena iz igre.

Golden Stejt je trenutno deseti na tabeli Zapadne konferencije sa 36 pobeda i 42 poraza.

"Jednostavno se oseća, vratili smo se u igru, vratili smo se u borbu sa Stefom", rekao je trener Golden Stejta Stiv Ker.

"On je jedan od omiljenih igrača u istoriji lige i mislim da dugo odsustvo poput ovog podseća Koliko smo srećni što ga vidimo, gledamo, igramo sa njim...", dodao je Ker.

