Ovu vest, koja je potresla ljubitelje košarke, potvrdila je kancelarija šerifa u Luizijani.

Džeral Padi je poginuo u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovalo samo jedno vozilo.

U pitanju je vozilo koje je, prema prvim izveštajima, sletelo sa puta u blizini grada Rejn.

Padi je bio zvezda Univerziteta UNLV, a u NBA je igrao za pet timova, a igrao je i u Evropi.

Klivlend Kavalirs, Sijetl Supersoniks, Indijana Pejsers, Njujork Niks i Vašington Vizards su bili njegovi klubovi iz SAD.

U NBA se zadržao samo pet godina, a na 129 odigranih utakmica je imao prosek od 5,5 poena.

Najveću slavu je stekao pre dolaska u NBA, kada je igrao Bio je ključni član Univerziteta UNLV, koje je sa klupe predvodio legendarni Džeri Tarkanijan.