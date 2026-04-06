Slušaj vest

Ovu vest, koja je potresla ljubitelje košarke, potvrdila je kancelarija šerifa u Luizijani.

Džeral Padi je poginuo u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovalo samo jedno vozilo.

U pitanju je vozilo koje je, prema prvim izveštajima, sletelo sa puta u blizini grada Rejn.

Padi je bio zvezda Univerziteta UNLV, a u NBA je igrao za pet timova, a igrao je i u Evropi.

Klivlend Kavalirs, Sijetl Supersoniks, Indijana Pejsers, Njujork Niks i Vašington Vizards su bili njegovi klubovi iz SAD.

U NBA se zadržao samo pet godina, a na 129 odigranih utakmica je imao prosek od 5,5 poena.

Najveću slavu je stekao pre dolaska u NBA, kada je igrao Bio je ključni član Univerziteta UNLV, koje je sa klupe predvodio legendarni Džeri Tarkanijan.

Padi je bio najvažniji deo tima koji je 1987. godine stigao do Fajnal fora, a ostaće upamćena njegova partija protiv Ajove kada je sa četiri trojke u drugom poluvremenu režirao preokret nakon 16 poena zaostatka.

