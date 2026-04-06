Lejkersi ulaze u završnicu regularnog dela sezone sa ozbiljnim problemima, a nervoza je očigledna na svakom koraku.

To se jasno videlo i u noćašnjem porazu od Dalasa (134:128), gde nije manjkalo varnica, pa čak ni unutar sopstvenog tima.

Lebron Džejms

U centru pažnje našli su se Lebron Džejms i njegov sin Broni Džejms. Tokom jedne akcije Broni je pokušao da proigra oca, ali pas nije bio po meri, što je izazvalo vidno nezadovoljstvo kod jednog od najvećih košarkaša svih vremena, koji je burno reagovao na potez svog saigrača i sina.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Ne propustiteFudbal"KO SI TI DA MI KAŽEŠ DA SAM JA ODABRAN?!" Lebron Džejms poslao svoj dres Ibrahimoviću, a ono što je Zlatan uradio se I DANAS PREPRIČAVA (VIDEO)
Zlatan Ibarhimovic Lebron Džejms.jpg
KošarkaNOĆ ZA PAMĆENJE - Dončić i Lebron rušili rekorde! (VIDEO)
Luka Dončić
KošarkaNIKOLA JOKIĆ I LEBRON DŽEJMS POSTAJU SAIGRAČI: Amerikanci najavili spektakularan transfer
Nikola Jokić i Lebron Džejms
KošarkaJOKIĆ DONEO POBEDU DENVERU, STAO PRED KAMERE, PA SIPAO HVALOSPEVE NA RAČUN JEDNOG IGRAČA LEJKERSA: "Mislim da je ovo bar sedmi put da kažem... On je..."
Nikola Jokić.jpg

Bogdan Bogdanović pokazao zube Lebronu Džejmsu Izvor: RTS