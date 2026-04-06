Košarkaš Budućnosti Aksel Butej proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) šestog kola Top 8 faze ABA lige, objavljeno je iz tog takmičenja.

Budućnost je sinoć na svom terenu savladala Partizan sa 95:89, a Butej je svojom partijom došao da drugog uzastopnog priznanja za igrača kola.

Budućnost - Partizan 5.4.2026 Foto: KK Budućnost / Filip Roganović

Butej je upisao 19 poena, sedam skokova i jednu ukradenu loptu za indeks korisnosti 25.

On je imao četvrti indeks korisnosti u šestom kolu Top 8 faze ABA lihe, iza Šejka Miltona, Dušana Miletića i Umodža Gibson, ali su njihovi timovi Partizan, Kluž i Cedevita Olimpija poraženi u ovoj rundi takmičenja.

