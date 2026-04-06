Lekari su, nakon magnetne rezonance i dodatnih analiza, Slovencu saopštili da ima istegnuće zadnje lože drugog stepena.

Izvesno je da neće igrati do kraja ligaškog dela sezone, a upitno je u kakvom stanju će dočekati plej-of i u kom trenutku će biti spreman da pomogne svom timu.

Košarkaš je napustio SAD i otišao u Evropu da potraži specijalizovane tretmane.

Klivlend - Lejkersi, Luka Dončić

Specijalista sportske medicine, Evan Džefris, naglašava da Luka Dončić u Evropi traži tretmane koji u SAD nisu dostupni u istom obliku, pre svega zbog znatno strožih regulativa.

- U SAD su matične ćelije pod strogim nadzorom FDA. Razlika u Evropi je u tome što su regulative blaže, a matične ćelije mogu biti 'visoko manipulisane', što značajno povećava njihovu potenciju u smanjenju upala i reparaciji tkiva - rekao je Džefris.