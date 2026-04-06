Njegovi potezi se i dalje prepričavaju, magija u rukama koja će ostati večna, a ovog puta je Nikos Locos, poznati grčki agent koji je vodio i njegovu karijeru, pričao o Teodosiću.

Miloš Teodosić na utakmici protiv Igokee

"Teova igra nije ličila ni na čiju. Bio je kao Pele ili Maradona. Nije bio košarkaš, nije bio baš ni sportista - bio je umetnik " rekao je Locos u intervjuu za "Eurohoops"

Na kraju, Miloš Teodosić je otišao u NBA ligu, ali se čini da nije uspeo da pokaže umeće kakvo je prikazivao širom Evrope.

NBA nije želela nas - izjavio je Locos za period kada nije bio draftovan, da bi kasnije "pritisak javnosti postao prevelik" i Teodosić je otišao u Kliperse.

"Svi su nam govorili: ‘Šta radite ovde? Nemate više razloga da igrate u Evropi"- zaključio je Locos.