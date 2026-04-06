Košarkaši Mege pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu posle produžetka Krku 103:98 (15:17, 26:31, 27:16, 14:18, 21:16), u utakmici sedmog kola plej-auta regionalne ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Mege bio je Bogoljub Marković sa 30 poena, uz 10 skokova. Nikola Đurišić je dodao 19 poena i šest asistencija, dok su po 14 poena postigli Savo Drezgić i Luiđi Suigo, koji je upisao i sedam skokova.

U ekipi Krke najefikasniji je bio Sukmail Maton sa 23 poena, uz sedam skokova. Niko Bačvić je dodao 15 poena i pet asistencija, dok je Žak Smrekar postigao 11 poena.

Mega je četvrta na tabeli plej-auta sa 10 pobeda i 13 poraza, dok je Krka šesta sa skorom 8/15.

Mega će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Podgorici protiv Studentskog centra, dok će Krka u Novom Mestu dočekati Spartak iz Subotice.