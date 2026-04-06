Nikola Jović neće biti u protokolu ekipe Majamija za utakmicu protiv Toronta.
NIKOLA JOVIĆ PONOVO POVREĐEN! Srpski košarkaš opet mora na pauzu...
Kako je tim sa Floride objavio srpski košarkaš neće moći da pomogne svojim saigračima na veoma bitnom meču koji igraju protiv tima koji sa klupe predvodi Darko Rajaković.
Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Jović se posle nekoliko utakmica vratio na teren, gde je odigrao 13 minuta protiv Vašingtona, ali se na tom meču uhvatio za nogu, zbog povrede zgloba, što je dalje zabrinulo sve u stručnom štabu Majamija.
Ovo je novi problem za Nikolu Jovića, koji ove sezone ima dosta problema sa povredama, zbog čega je propustio dosta utakmica.
