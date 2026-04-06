Alimpijević je izbačen sa klupe u poslednjoj četvrtini pri vođstvu njegovog tima od 71:66, nakon spornog kontakta između plejmejkera gostiju Stefana Mudija i Džona Metjuza.

Sudije su dosudile faul u odbrani i dva penala za goste, što je izazvalo burne reakcije Alimpijevića.

Srpski trener je prvo zaradio tehničku zbog prigovora, a potom i drugu, koja ga je poslala u svlačionicu.

Očekuje se da će mu biti izrečena i nova finansijska kazna, nakon što je već kažnjen posle finala Kupa protiv Fenerbahčea.

Iako je Mudi realizovao sva četiri slobodna bacanja i vratio goste u meč, Bešiktaš je uspeo da zadrži prednost i na kraju slavi sa 92:86, obradovavši domaće navijače u Istanbulu.

Ovom pobedom, crno-beli su se izjednačili na prvom mestu domaćeg prvenstva sa ekipom Šarunasa Jasikevičijusa, oba tima imaju skor 21-4.

Bešiktaš je takođe obezbedio plasman u finale Evrokupa, gde će čekati boljeg iz duela Burg – Turk Telekom.