Slušaj vest

U utakmici protiv Portlanda koja je završena nakon produžetka Srbin je zabeležio novi tripl-dabl i to na impresivan način.

Nikola Jokić je režirao veliki preokret ekipe iz Kolorada koja je u trećoj četvrtini imala 18 poena zaostatka, a u poslednju deonicu ušla sa 14 poena manje od protivnika.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić na utakmici Denver - Portland Foto: Dustin Bradford / Getty images / Profimedia

Igrao je u svom MVP stilu, a kada je tako, praktično je nemoguće sačuvati ga.

Defanzivci, ko god bio zadužen za "Džokera", imaju ozbiljne probleme, a ovaj put je "stradao" Robert Vilijams koji je u jednoj situaciji zaplesao pored Jokića.

Pokušao je da isprati ritam sprskog reprezentativca i da spreman dočeka šut, ali nije bio ni blizu.

Pogledajte tu situaciju:

Kako je Denver napravio preokret?

Denver je do trijumfa rezultatom 137:132 na domaćem terenu stigao nakon velikog preokreta i produžetka. Nagetsi su imali i minus od 18 poena tokom treće četvrtine, a u poslednju su ušli sa 14 poena zaostatka, ali su, nošeni fantastičnim Srbinom, uspeli da se vrate i da obezbede dodatnih pet minuta.

Ekipa iz Kolorada je stigla do druge uzastopne pobede nakon produžetka, a ukupno devetog vezanog trijumfa.

Nikola Jokić je u igri proveo 43 minuta, a za to vreme je postigao 35 poena, uz 15 od 31 pogođenih šuteva iz igre, a od toga jedan od pet za tri poena. Imao je još 14 skokova, 13 asistencija, pet ukradenih lopti i dve blokade.

Najveću podršku je imao u vidu Arona Gordona koji je postigao 23 poena, uz devet skokova i pet asistencija, dok je Džamal Marej pored 20 poena zabeležio i sedam asistencija.

U poraženom sastavu se istakaoTumani Kamara sa 30 poena.

Denver sada ima učinak od 51 pobede i 28 poraza i treći je na tabeli Zapadne konferencije, na tri utakmice do kraja ligaškog dela takmičenja.

Portland je zabeležio 39. poraz i ostao na 40 trijumfa.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

Bonus video: