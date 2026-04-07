Košarkaši San Antonija su na svom terenu slavili protiv Filadelfije.
NBA
TEŠKE SCENE MVP KANDIDATA! Vembanjama iznenada pao na teren, doživeo ozbiljnu povredu
Slušaj vest
Rezultat je bio 115:102, a San Antonijo je stigao do 60. pobede u sezoni.
Najbolji u pobedničkom timu bio je Stefon Kasl sa 17 poena, 13 asistencija i 10 skokova.
MVP kandidatViktor Vembanjama nije igrao celo drugo poluvreme zbog povrede levog rebra, a postigao je 17 poena.
Viktor Vembanjama, povreda na utakmici San Antonio - Filadelfija Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Francuz je pao nakon jednog duela sa protivničkim igračem. Najpre se uhvatio za rame, vratio se da igra, ali je ubrzo bilo jasno da neće moći da nastavi meč.
Kasnije je stigla informacija da ima kontuziju rebra.
Bonus video:
3 · Reaguj
Komentariši