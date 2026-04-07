Rezultat je bio 115:102, a San Antonijo je stigao do 60. pobede u sezoni.

Najbolji u pobedničkom timu bio je Stefon Kasl sa 17 poena, 13 asistencija i 10 skokova.

MVP kandidatViktor Vembanjama nije igrao celo drugo poluvreme zbog povrede levog rebra, a postigao je 17 poena.

Francuz je pao nakon jednog duela sa protivničkim igračem. Najpre se uhvatio za rame, vratio se da igra, ali je ubrzo bilo jasno da neće moći da nastavi meč.

Kasnije je stigla informacija da ima kontuziju rebra.

