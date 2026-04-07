Nikola Jokić je vodio Denver do velikog preokreta i pobede posle produžetka protiv Portlanda, a to je učinio novim tripl-dablom, 33. u sezoni.

Nagetsi su se mučili od prvog do poslednjeg minuta, ali su uspeli da nadoknade veliki zaostatak

Srbin je dobio pitanje o tome kakvi su njegovi planovi ili metode da ostane svež mentalno pre plej-ofa.

"Moj bazen je spreman, samo čekam da krene lepo vreme", odgovorio je Jokić i nasmejao prisutne predstavnike medija.

Kako je Denver napravio preokret?

Denver je do trijumfa rezultatom 137:132 na domaćem terenu stigao nakon velikog preokreta i produžetka. Nagetsi su imali i minus od 18 poena tokom treće četvrtine, a u poslednju su ušli sa 14 poena zaostatka, ali su, nošeni fantastičnim Srbinom, uspeli da se vrate i da obezbede dodatnih pet minuta.

Nikola Jokić na utakmici Denver - Portland Foto: Dustin Bradford / Getty images / Profimedia

Ekipa iz Kolorada je stigla do druge uzastopne pobede nakon produžetka, a ukupno devetog vezanog trijumfa.

Nikola Jokić je u igri proveo 43 minuta, a za to vreme je postigao 35 poena, uz 15 od 31 pogođenih šuteva iz igre, a od toga jedan od pet za tri poena. Imao je još 14 skokova, 13 asistencija, pet ukradenih lopti i dve blokade.

Najveću podršku je imao u vidu Arona Gordona koji je postigao 23 poena, uz devet skokova i pet asistencija, dok je Džamal Marej pored 20 poena zabeležio i sedam asistencija.

U poraženom sastavu se istakaoTumani Kamara sa 30 poena.

Denver sada ima učinak od 51 pobede i 28 poraza i treći je na tabeli Zapadne konferencije, na tri utakmice do kraja ligaškog dela takmičenja.

Portland je zabeležio 39. poraz i ostao na 40 trijumfa.

