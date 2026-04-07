Košarkaši Klivlenda su u gostima pobedili Memfis rezultatom 142:126.
NEOBIČNO
TOTALNO LUDILO U NBA! Oborili rekord, pogodili 29 trojki i izgubili!
Uprkos tome što je domaća ekipa izjednačila rekord NBA lige sa 29 postignutih trojki doživela je ubedljiv poraz.
Klivlend je stigao do 50. pobede u sezoni, a najzaslužniji za to bili su Evan Mobli sa 24 poena i Denis Šruder sa 22 poena i 11 asistencija. U timu Memfisa najefikasniji je bio Olivije Maksens Prosper sa 24 poena.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
