Orlando je na svom terenu bio bolji od Detroita rezultatom 123:107 za svoju četvrtu pobedu u poslednjih pet utakmica.
LIDER IGRAO BEZ OSAM KLJUČINIH IGRAČA! Orlando iskoristio priliku i ostvario važnu pobedu
Paolo Bankero je predvodio Orlando sa 31 poenom, dok je Dezmond Bejn dodao 25.
Džejlen Duren i Danis Dženkins su postigli po 18 poena za Detroit, koji je igrao bez osmorice ključnih igrača.
Orlando sada ima učinak od 43 pobede i 36 poraza, osmi je na tabeli Istočne konferencije i bori se za direktno mesto u plej-ofu.
Detroit je prvi na tabeli sa 57 pobeda i 22 poraza.
