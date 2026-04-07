Slušaj vest

Srbin je upisao 35 poena, uz 15 od 31 pogođenih šuteva iz igre, a od toga jedan od pet za tri. Imao je još 14 skokova, 13 asistencija, pet ukradenih lopti i dve blokade.

Nikola Jokić na utakmici Denver - Portland

Trener Denvera, Dejvid Adelman, po završetku meča novinarima je otvorio dušu i posebno je pohvalio jedan segment Jokićeve igre, ali i igre ostatka tima.

- Imamo talentovane igrače, ali biti talentovan i biti nesebičan su dve potpuno različite stvari. Imali smo 37 asistencija večeras. Imate Kamerona Džonsona sa sedam, Džamala Mareja sa sedam, Arona Gordona sa pet i Nikolu sa 13 asistencija, kao što on to uvek istorijski radi - počeo je priču Adelman, pa u dahu nastavio:

- Naša filozofija je: 'Ako ćemo da izgubimo utakmicu, hajde da je izgubimo tako što ćemo dodati loptu potpuno otvorenom saigraču'. Verujemo u taj šut. Svi znamo da Džamal i Nikola mogu da urade neverovatne, specijalne stvari, da pogode najteže moguće šuteve, i oni će to uraditi kada god je timu potrebno. Ali igrati na ovaj ispravan način, to je ono što nas čini najboljim napadom lige.

Pohvalio je i Arona Gordona čiji povratak je dosta značio Denveru, ali je podvukao da sve kreće od timske inteligencije i Jokićevog pregleda igre koji je već postao standard.

BONUS VIDEO: