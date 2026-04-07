Radi se o poduhvatu koji u NBA nikada ranije nije viđen, ili barem nije zabeležen.

Nikola Jokić je odigrao sjajnu utakmicu i vodio je Denver do pobede posle preokreta, drame i produžetka. Portland nije imao rešenje za sjajnog srpskog centra koji je upisao strašan tripl-dabl sa 35 poena, 14 skokova, 13 asistencija, pet ukradenih lopti i dve blokade.

Tako je Srbin postao jedini košarkaš od sezone 1973/74, kada je zvanično počelo praćenje ukradenih lopti, koji je zabeležio 35/10/10/5 partiju dva puta.

Prvi put je takav meč imao 11. marta 2024. godine kada je protiv Toronta postigao 35 poena, uz 17 skokova, 12 asistencija i šest ukradenih lopti.

Nikola Jokić na utakmici Denver - Portland Foto: Dustin Bradford / Getty images / Profimedia

Tada se Jokić pridružio Džejmsu Hardenu i Lebronu Džejmsu kao jedinim košarkašima koji su imali po jedan takav meč, a kasnije je (decembar 2025. godine) Luka Dončić ušao u njihovo društvo.

Međutim, centar Denvera je sada iznad njih kao jedini košarkaš sa dva meča u kojoj je stigao do pomenute statistike.

Neverovatno...

Kako je Denver napravio preokret?

Denver je do trijumfa rezultatom 137:132 na domaćem terenu stigao nakon velikog preokreta i produžetka. Nagetsi su imali i minus od 18 poena tokom treće četvrtine, a u poslednju su ušli sa 14 poena zaostatka, ali su, nošeni fantastičnim Srbinom, uspeli da se vrate i da obezbede dodatnih pet minuta.

Ekipa iz Kolorada je stigla do druge uzastopne pobede nakon produžetka, a ukupno devetog vezanog trijumfa.

Nikola Jokić je u igri proveo 43 minuta, a za to vreme je postigao 35 poena, uz 15 od 31 pogođenih šuteva iz igre, a od toga jedan od pet za tri poena. Imao je još 14 skokova, 13 asistencija, pet ukradenih lopti i dve blokade.

Najveću podršku je imao u vidu Arona Gordona koji je postigao 23 poena, uz devet skokova i pet asistencija, dok je Džamal Marej pored 20 poena zabeležio i sedam asistencija.

U poraženom sastavu se istakaoTumani Kamara sa 30 poena.

Denver sada ima učinak od 51 pobede i 28 poraza i treći je na tabeli Zapadne konferencije, na tri utakmice do kraja ligaškog dela takmičenja.

Portland je zabeležio 39. poraz i ostao na 40 trijumfa.

