Njujork je kao gost savladao Atlantu sa 108:105, poenima Džejlena Bransona sa linije za slobodna bacanja 1,2 sekunde pre kraja.
SUDIJE ODLUČILE POBEDNIKA POSLE VELIKE DRAME! Mekolum pogodio trojku sa više od pola terena, delić sekunde je odlučio!
Si Džej Mekolum je potom pogodio sa pola terena uz zvuk sirene, ali su snimci pokazali da je lopta i dalje bila u njegovim rukama kad je vreme isteklo.
Džejlen Branson je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 30 poena i 13 asistencija, dok je Karl Entoni Tauns upisao 21 poen i 12 skokova.
Niki Aleksander Voker je predvodio Hokse sa 36 poena, o kojih je 20 ubacio u prvom poluvremenu.
Njujork je treći na tabeli Istočne konferencije sa 51 pobedom i 28 poraza, dok je Atlanta peta sa 45 pobeda i 34 poraza.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
