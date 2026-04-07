Košarkaši Denvera pobedili su Portland uz još jednu fenomenalnu partiju Nikole Jokića i novi tripl-dabl.
OVAJ SNIMAK MORATE DA POGLEDATE! Jokić ponovo ispisao istoriju, izvodio magiju i protivnike dovodio do ludila - ovo su njegovi najbolji potezi protiv Portlanda!
Denver je do trijumfa rezultatom 137:132 na domaćem terenu stigao nakon velikog preokreta i produžetka.
Nikola Jokić je u igri proveo 43 minuta, a za to vreme je postigao 35 poena, uz 15 od 31 pogođenih šuteva iz igre, a od toga jedan od pet za tri poena. Imao je još 14 skokova, 13 asistencija, pet ukradenih lopti i dve blokade.
Nikola Jokić viče na saigrače na tajm-autu
Pogledajte najbolje poteze Nikole Jokića sa ove utakmice:
