Denver je do trijumfa rezultatom 137:132 na domaćem terenu stigao nakon velikog preokreta i produžetka.

Nikola Jokić je u igri proveo 43 minuta, a za to vreme je postigao 35 poena, uz 15 od 31 pogođenih šuteva iz igre, a od toga jedan od pet za tri poena. Imao je još 14 skokova, 13 asistencija, pet ukradenih lopti i dve blokade.