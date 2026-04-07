U utakmici protiv Portlanda koja je završena nakon produžetka Srbin je zabeležio novi tripl-dabl i to na impresivan način.

Nikola Jokić je režirao veliki preokret ekipe iz Kolorada koja je u trećoj četvrtini imala 18 poena zaostatka, a u poslednju deonicu ušla sa 14 poena manje od protivnika.

Igrao je u svom MVP stilu, a kada je tako, praktično je nemoguće sačuvati ga.

Nikola Jokić na utakmici Denver - Portland

Ipak, malo je falilo da srpski as postane "tragičar".

Malo ko je verovao da Nagetsi mogu da se vrate u meč i zaprete pobedom, ali je usledio potpuni preokret. I ne samo to, nakon pogotka Gordona, Nagetsi su čak stigli i do vođstva na oko 25 sekundi pre kraja susreta.

Ipak, odgovor je brzo stigao, Deni Avdija je pogodio za izjednačenje, ostavivši Denveru dovoljno vremena, nešto manje od 20 sekundi da organizuje poslednji napad i pokuša da izbegne produžetak.

U tim trenucima, Nikola Jokić je bio na ivici da ponese epitet tragičara. Najpre je promašio šut iz okreta za dva poena, a zatim je posle ofanzivnog skoka dobio još jednu priliku, ali ni iz neposredne blizine nije uspeo da ubaci loptu u koš.

Ipak, to nije skupo koštalo Denver, koji je uspeo da se izdigne nakon propuštene šanse i na kraju dođe do trijumfa posle produžetka.