Slovenac se povredio na utakmici protiv Oklahome tokom koje je, u jednom trenutku, prekinuo akciju, uhvatio se za nogu i pao na parket.

Ispostavilo se da ima istegnuće drugog stepena zbog čega ga čeka pauza od najmanje mesec dana.

To znači da će Luka Dončić propustiti preostale utakmice Los Anđeles Lejkersa u ligaškom delu, ali da je neizvesno kada bi mogao da se priključi ekipi u plej-ofu.

Neposredno nakon povrede Slovenac je napustio SAD i vratio se u Evropu kako bi probao da smanji period potreban za oporavak.

Poznato je i gde je Dončić otišao.

Nekadašnji košarkaš Real Madrida i Dalasa je stigao u Španiju, a novinar "ESPN-a" Šams Čaranija, poručio je da je odluka doneta nakon konsultacija sa klupskim doktorima.

Nadaju se svi da bi metoda lečenja u Španiji mogla da ubrza zaceljivanje mišića.

Podsetimo, pored Dončića se na istoj utakmici povredio i Ostin Rivs, a Lebron Džejms je poručio da su ove vesti težak udarac za tim.

Odmah primećen u Španiji

Naravno, Luka ne može da prođe ulicom u Španiji bez da ga gomila ljudi ne prepozna.

Dončić je igrao u tri evroligaške sezone za Real Madrid, a ostavio je ogroman trag i postao šampion. U sezoni 2017/18 je Real Madrid osvojio Evroligu, a Dončić je u finalu protiv Fenerbahčea postigao 15 poena, uz četiri asistencije, tri skoka i po jednu ukradenu loptu i blokadu.

Nakon što je stigao u Španiju, Dončić je izdvojio vreme da deli autograme fanovima.

Uslikan je, a fotografije su završile na društvenim mrežama.

