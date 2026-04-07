Slušaj vest

Selektor Srbije i trener Bešiktaša je protestovao kod sudija, a zbog toga što je preterao je isključen u završnici utakmice protiv Karšijake u kojoj je njegova ekipa pobedila rezultatom 92:86.

Dušan Alimpijević je izbačen sa utakmice u poslednjoj četvrtini pri vođstvu svog tima rezultatom 71:66. Došlo je do kontakta između košarkaša Bešiktaša Stefana Mudija i košarkaša Kaširjake Džona Metjuza.

Sudije su dosadile faul odbrane i dodelile slobodna bacanja gostima.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Alimpijević je zaradio tehničku grešku, ali ga to nije smirilo, pa je dobio još jednu, a samim tim i isključenje.

Kandemir je bio nezadovoljan zbog toga.

"Posebno za Dušana Alimpijevića, želim da kažem sledeće: On je naš kolega, ali Bešiktaš je klub Hakija Jetena (nekadašnji predsednik), Sulejmana Sebe i Vedata Okjara (bivši igrači). Ovaj poslednji je govorio: ‘Ne mogu da lažem sudiju dok nosim dres Bešiktaša’”, rekao je Kandemir i dodao:

"Mislim da je problem u tome što vrši pritisak na sudije, podižu publiku i iznuđuju faulove protiv rivala. Mislim da ljudi koji trenutno vode Bešiktaš moraju da obrate pažnju na to, iz poštovanja prema Sulejmanu Sebi, Hakiju Jetenu i Vedatu Okjaru”.

Bonus video: